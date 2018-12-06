2018-12-06T16:51:14+03:00
Политика

Пожилую женщину в Горловке ранили солдаты из бригады Татуся

Об этом сегодня сообщил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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- В минувшие сутки на Горловском направлении украинские военные силами 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад под командованием Татуся и Драпатого подвергли обстрелам из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового вооружения, в том числе и крупнокалиберного, Зайцево, Озеряновку, Широкую Балку, Гольмовский и поселок шахты имени Гагарина, - сообщил полковник Эдуард Басурин.

Напомним, что при обстреле Зайцево из автоматического гранатомета была ранена в руку 85-летняя Лидия Кравец. Выяснилось, что огонь по поселку вели подчиненные комбрига Татуся.

Тем временем, украинские военные продолжили обстреливать территорию ДНР и сегодня днем.

- С 12:45 до 13:05 зафиксирован обстрел по направлению населенных пунктов Новоселовка Вторая — Верхнеторецкое, - сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. - Выпущено 30 мин из 82-миллиметрового миномета, 30 гранат АГС. Также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Информация о разрушениях и пострадавших жителях уточняется.

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