Порошенко «благословил» десантников на новую бойню в Донбассе

6 Дек. 15:28 2018-12-06T16:33:14+03:00

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Сегодня ожидалось, что Петр Порошенко приедет в Донбасс. А где еще должен быть главнокомандующий, когда его бойцы празднуют 27-летие создания «самой могущественной армии в Европе»? Правильно – на передовой.

Но гарант «мира и спокойствия» в незалежной начал рабочий день… в Житомирской области. Там он выступил перед десантниками с пламенной речью.

- Военное положение дает нам возможность еще больше наращивать боевую способность подразделений Вооруженных сил, укреплять нашу оборону, проверять резервы, осуществлять передислокацию, – заявил Порошенко.

Он высоко оценил итоги прошедших учений десантников: «Я доволен уровнем взаимодействия, который продемонстрировали все участники маневров». А под конец спича главнокомандующий «обрадовал» бойцов. Он сообщил, что они, как элита десантно-штурмовых войск ВСУ, сегодня из аэродрома Житомирской области будут переброшены на стратегические направления для обороны страны.

В общем, воюйте, хлопцы, с «российским агрессором» сами, а я с генералами пойду коньячок пить за ваше здоровье. Тем более, что накануне президент присвоил пятерым полковникам генеральские звания. А обмыть звездочки в армии – дело святое.