2018-12-06T15:49:49+03:00
Политика

Порошенко «благословил» десантников на новую бойню в Донбассе

25-летие ВСУ главнокомандующий встретил в глубоком тылу
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Фото: president.gov.uaФото: president.gov.ua
Изменить размер текста:

Сегодня ожидалось, что Петр Порошенко приедет в Донбасс. А где еще должен быть главнокомандующий, когда его бойцы празднуют 25-летие создания «самой могущественной армии в Европе»? Правильно – на передовой.

Но гарант «мира и спокойствия» в незалежной начал рабочий день… в Житомирской области. Там он выступил перед десантниками с пламенной речью.

- Военное положение дает нам возможность еще больше наращивать боевую способность подразделений Вооруженных сил, укреплять нашу оборону, проверять резервы, осуществлять передислокацию, – заявил Порошенко.

Он высоко оценил итоги прошедших учений десантников: «Я доволен уровнем взаимодействия, который продемонстрировали все участники маневров». А под конец спича главнокомандующий «обрадовал» бойцов. Он сообщил, что они, как элита десантно-штурмовых войск ВСУ, сегодня из аэродрома Житомирской области будут переброшены на стратегические направления для обороны страны.

В общем, воюйте, хлопцы, с «российским агрессором» сами, а я с генералами пойду коньячок пить за ваше здоровье. Тем более, что накануне президент присвоил пятерым полковникам генеральские звания. А обмыть звездочки в армии – дело святое.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Все школы Волновахи закрыли на карантин
Луганская филармония сыграет программу «От классики до рока»
В ОБСЕ предложили ввести на Донбассе «новогоднее перемирие»
В ЛНР обнаружили схрон боеприпасов, которые Украина хотела использовать для проведения диверсий
ДТП в Краснодоне: столкнулись пять машин и перевернулся автобус
В пятницу центр Донецка перекроют для движения транспорта
В Зайцево под Горловкой после обстрела ранена женщина
Спектакль, мороженое и мастер-класс для детей-инвалидов из Горловки
У жителей Макеевки нашли 45 самогонных аппаратов
В Правительстве ДНР пообещали стабилизировать цены
Инструкторы из США и НАТО проведут учения в Донбассе для украинской армии
ВСУ отжали под свое расположение Дом культуры в Лисичанске
НМ ЛНР передала Украине тело подорвавшегося диверсанта ВСУ
В ЛНР сбит украинский ударный беспилотник
21 декабря в Донецке откроется главная елка Республики
Возобновлено движение пригородных поездов «Ясиноватая-Иловайск» по действующему расписанию
Командир ВСУ продал автомобиль, который украинской армии подарили волонтеры
Наев хочет объединить на фронте националистов и ВСУ
Кобцева: Украина втягивает Россию в обмен пленными
Украина хочет, чтобы единственный пункт пропуска на линии разграничения в ЛНР «Станица Луганская» был закрыт