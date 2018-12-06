2018-12-06T13:59:08+03:00
Политика

Все школы Волновахи закрыли на карантин

Зафиксирован высокий уровень ОРВИ
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Со вторника все школы Волновахи ушли на карантин. Причина – высокий уровень заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией.

- В семи школах из 2301 учеников ОРВИ всего заболело 520 детей, - рассказала сообщила и.о. начальника отдела образования Волновахской райгосадминистрации Лариса Ольховская. - Кроме того, что болеют дети, у нас заболели и педагоги. В некоторых школах ситуация такова, что некем заменять учителей.

Карантин продлится до конца недели. Дальше после оценки уровня заболеваемости будет принято решение, выходить детям на учебу или нет. Кроме этого сказывается и отопление помещений – его недостаточно, чтобы температура в комнате была оптимальной.

- Процент отсутствующих в школах составляет от 18 до 26%. Заболеваемость среди детей от 7 до 14 лет за неделю выросла на 27,5%. Всего в районе заболели более одной тысячи детей, - отметила Таисия Иванова.

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