2018-12-06T13:46:29+03:00
Политика

Луганская филармония сыграет программу «От классики до рока»

В Донецке такая программа уже больше года пользуется спросом
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Луганская академическая филармония приглашает сыграет три концерта программы «От классики до рока». Концерты пройдут 7 декабря в 15:00, 8 и 9 декабря в 14:00.

- Коллектив под управлением Александра Щурова исполнит рок-композиции из репертуара всемирно известных рок-групп и исполнителей, таких как Nirvana, Scorpions, Deep Purple, Europe, Survivor, Evanescence и др. В этот раз программа пополнилась музыкой таких групп, как Red Hot Chili Peppers, Bon Jovi, Led Zeppelin и «Парк Горького», - сообщили в филармонии.

Дирижер программы Александр Щуров отметил, что зрителей ждут сюрпризы.

- Мы решили обновить программу, добавить больше ярких композиций. Не стану раскрывать все секреты будущей программы, скажу только, что наших зрителей ждут сюрпризы во время нашего трехдневного рок-марафона, - рассказал он.

Напомним, что донецкая филармония больше года назад запустила программы: «Рок-хиты», «Легенды русского рока», «Simple the best». А осень нового года состоялась премьера очередной уникальной программы -«Битломания».

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