В ОБСЕ предложили ввести на Донбассе «новогоднее перемирие»

СЕГОДНЯ 13:32 2018-12-06T13:32:01+03:00

Спецпредставитель наблюдателей Мартин Сайдик надеется, что это будет действительно серьезное перемирие

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Специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик завил, что по итогам переговоров трехсторонней контактной группы – началась подготовка к перемирию в Донбассе на новогодние праздники.

- В рабочей группе по безопасности участники продолжили рассмотрение дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и подготовку к перемирию в связи с новогодними и рождественскими праздниками, - говорит Сайдик. - И я очень надеюсь, что у нас будет действительно серьезное перемирие в связи с новогодними и рождественскими праздниками.

Несмотря на усилия контактной группы и заверения сторон, напряженность в зоне конфликта и вокруг нее, к сожалению, не улучшается. Стороны конфликта не ищут мирные пути его урегулирования.

- Создается впечатление, что стороны вместо того, чтобы искать пути мирного решения конфликта на самом деле двигаются в противоположном направлении, - рассказывает спецпредставитель ОБСЕ. - В очередной раз обращаюсь к сторонам с настоятельным призывом сделать все, чтобы не допустить эскалации напряжённости.