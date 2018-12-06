2018-12-06T13:32:01+03:00
Политика

В ОБСЕ предложили ввести на Донбассе «новогоднее перемирие»

Спецпредставитель наблюдателей Мартин Сайдик надеется, что это будет действительно серьезное перемирие
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Изменить размер текста:

Специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик завил, что по итогам переговоров трехсторонней контактной группы – началась подготовка к перемирию в Донбассе на новогодние праздники.

- В рабочей группе по безопасности участники продолжили рассмотрение дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и подготовку к перемирию в связи с новогодними и рождественскими праздниками, - говорит Сайдик. - И я очень надеюсь, что у нас будет действительно серьезное перемирие в связи с новогодними и рождественскими праздниками.

Несмотря на усилия контактной группы и заверения сторон, напряженность в зоне конфликта и вокруг нее, к сожалению, не улучшается. Стороны конфликта не ищут мирные пути его урегулирования.

- Создается впечатление, что стороны вместо того, чтобы искать пути мирного решения конфликта на самом деле двигаются в противоположном направлении, - рассказывает спецпредставитель ОБСЕ. - В очередной раз обращаюсь к сторонам с настоятельным призывом сделать все, чтобы не допустить эскалации напряжённости.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Порошенко «благословил» десантников на новую бойню в Донбассе
Все школы Волновахи закрыли на карантин
Луганская филармония сыграет программу «От классики до рока»
В ЛНР обнаружили схрон боеприпасов, которые Украина хотела использовать для проведения диверсий
ДТП в Краснодоне: столкнулись пять машин и перевернулся автобус
В пятницу центр Донецка перекроют для движения транспорта
В Зайцево под Горловкой после обстрела ранена женщина
Спектакль, мороженое и мастер-класс для детей-инвалидов из Горловки
У жителей Макеевки нашли 45 самогонных аппаратов
В Правительстве ДНР пообещали стабилизировать цены
Инструкторы из США и НАТО проведут учения в Донбассе для украинской армии
ВСУ отжали под свое расположение Дом культуры в Лисичанске
НМ ЛНР передала Украине тело подорвавшегося диверсанта ВСУ
В ЛНР сбит украинский ударный беспилотник
21 декабря в Донецке откроется главная елка Республики
Возобновлено движение пригородных поездов «Ясиноватая-Иловайск» по действующему расписанию
Командир ВСУ продал автомобиль, который украинской армии подарили волонтеры
Наев хочет объединить на фронте националистов и ВСУ
Кобцева: Украина втягивает Россию в обмен пленными
Украина хочет, чтобы единственный пункт пропуска на линии разграничения в ЛНР «Станица Луганская» был закрыт