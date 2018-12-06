2018-12-06T13:16:05+03:00
Политика

В ЛНР обнаружили схрон боеприпасов, которые Украина хотела использовать для проведения диверсий

Взрывчатку заложили ВСУ еще в 2014 году [видео]
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: скриншот видео МВД ЛНРФото: скриншот видео МВД ЛНР
Изменить размер текста:

В лесополосе, расположенной в одном километре от автодороги Лутугино – Белое, сотрудники полиции обнаружили схрон оружия боеприпасов.

- Было обнаружено и изъято: 56 тротиловых шашек общим весом 11 кг 400 г, 1 мина ОЗМ-72, 1 мина ПОМЗ-2, 12 капсулей-детонаторов, 31 электродетонатор, 3 взрывателя МУВ, 1 взрыватель ВЗД, 36 электровоспламенителей. Боеприпасы изъяты и направлены в Экспертно-криминалистический центр МВД ЛНР, - рассказали правоохранители.

Сотрудники МВД ЛНР обнаружили схрон боеприпасов, заложенный ВСУ в 2014 году.официальный сайт МВД ЛНР - http://mvdlnr.ru/ группа в соцсети "ВКонтакте" - https://vk.com/mvdlnr группа в соцсети "Одноклассники" - https://ok.ru/mvdlnr группа в соцсети Facebook - https://www.facebook.com/mvdlnr

В полиции Республики отметили, что внешние признаки места закладки указывают на то, что схрон боеприпасов был оборудован в 2014 году.

- По предварительным данным, закладка была сделана отступающими частями ВСУ для украинских диверсионно-разведывательных групп с целью проведения террористических операций на территории Луганской Народной Республики, - сообщили министерстве внутренних дел ЛНР.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Порошенко «благословил» десантников на новую бойню в Донбассе
Все школы Волновахи закрыли на карантин
Луганская филармония сыграет программу «От классики до рока»
В ОБСЕ предложили ввести на Донбассе «новогоднее перемирие»
ДТП в Краснодоне: столкнулись пять машин и перевернулся автобус
В пятницу центр Донецка перекроют для движения транспорта
В Зайцево под Горловкой после обстрела ранена женщина
Спектакль, мороженое и мастер-класс для детей-инвалидов из Горловки
У жителей Макеевки нашли 45 самогонных аппаратов
В Правительстве ДНР пообещали стабилизировать цены
Инструкторы из США и НАТО проведут учения в Донбассе для украинской армии
ВСУ отжали под свое расположение Дом культуры в Лисичанске
НМ ЛНР передала Украине тело подорвавшегося диверсанта ВСУ
В ЛНР сбит украинский ударный беспилотник
21 декабря в Донецке откроется главная елка Республики
Возобновлено движение пригородных поездов «Ясиноватая-Иловайск» по действующему расписанию
Командир ВСУ продал автомобиль, который украинской армии подарили волонтеры
Наев хочет объединить на фронте националистов и ВСУ
Кобцева: Украина втягивает Россию в обмен пленными
Украина хочет, чтобы единственный пункт пропуска на линии разграничения в ЛНР «Станица Луганская» был закрыт