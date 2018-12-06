2018-12-06T13:16:05+03:00
Политика

В ЛНР обнаружили схрон боеприпасов, которые Украина хотела использовать для проведения диверсий

Взрывчатку заложили ВСУ еще в 2014 году [видео]
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: скриншот видео МВД ЛНРФото: скриншот видео МВД ЛНР
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В лесополосе, расположенной в одном километре от автодороги Лутугино – Белое, сотрудники полиции обнаружили схрон оружия боеприпасов.

- Было обнаружено и изъято: 56 тротиловых шашек общим весом 11 кг 400 г, 1 мина ОЗМ-72, 1 мина ПОМЗ-2, 12 капсулей-детонаторов, 31 электродетонатор, 3 взрывателя МУВ, 1 взрыватель ВЗД, 36 электровоспламенителей. Боеприпасы изъяты и направлены в Экспертно-криминалистический центр МВД ЛНР, - рассказали правоохранители.

Сотрудники МВД ЛНР обнаружили схрон боеприпасов, заложенный ВСУ в 2014 году.официальный сайт МВД ЛНР - http://mvdlnr.ru/ группа в соцсети "ВКонтакте" - https://vk.com/mvdlnr группа в соцсети "Одноклассники" - https://ok.ru/mvdlnr группа в соцсети Facebook - https://www.facebook.com/mvdlnr

В полиции Республики отметили, что внешние признаки места закладки указывают на то, что схрон боеприпасов был оборудован в 2014 году.

- По предварительным данным, закладка была сделана отступающими частями ВСУ для украинских диверсионно-разведывательных групп с целью проведения террористических операций на территории Луганской Народной Республики, - сообщили министерстве внутренних дел ЛНР.

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