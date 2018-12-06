2018-12-06T12:58:37+03:00
Политика

ДТП в Краснодоне: столкнулись пять машин и перевернулся автобус

Девять пострадавших госпитализированы в горбольницу
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Из-за скользкой дороги на трассе в Краснодонском районе ЛНР произошло ДТП. Столкнулись пять машин. Образовалась пробка. Водитель рейсового автобуса решил объехать затор – транспорт перевернулся.

- Девять пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу Краснодона, - сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций Республики. - Инцидент произошел сегодня около 8 часов утра между селами Самсоновка и Придорожное.

Другой водитель автобуса не остался в стороне. Он эвакуировал пассажиров с перевернутого транспорта, отсоединил аккумуляторную батарею, чтобы не было замыкания и возгорания, и вызвал экстренные службы.

- Рядом на дороге находились пять легковых автомобилей, совершивших столкновение, водитель и пассажир одного из них получили травмы различной степени тяжести. Все девять пострадавших были доставлены в центральную городскую больницу Краснодона. В данный момент дорога освобождена. По факту ДТП ведется следствие, - рассказали в МЧС.

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