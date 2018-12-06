2018-12-06T12:45:36+03:00
Политика

В пятницу центр Донецка перекроют для движения транспорта

В столице ДНР будут праздновать День Георгиевской ленты
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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7 декабря в связи с проведением массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня Георгиевской ленты, в центральной части Донецка с 07:00 и до окончания мероприятия будет ограничено движение всех видов транспортных средств, кроме общественного муниципального транспорта. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе УГАИ МВД Республики.

Ограничения коснутся следующих участков улично-дорожной сети:

- по ул. Артема - от пр. Богдана Хмельницкого до пр. 25-летия РККА;

- по ул. Постышева - от пр. Театральный до пр. 25-летия РККА;

- пр. Гринкевича - от ул. Университетская до ул. Артема;

- пр. Театральный - от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

- пр. Гурова - от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

- бул. Шевченко - от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев;

- бул. Пушкина - от пр. Комсомольский до бул. Шевченко.

ГАИ рекомендует водителям спланировать маршрут движения в объезд центральной части города, выполнять требования звуковых и световых сигналов патрульных автомобилей, указания и жесты сотрудников ДПС, а также до начала проведения мероприятия не парковать транспорт на указанных участках улично-дорожной сети города.

Напомним, Георгиевская лента — оранжево-черная лента к ордену Святого Георгия, Георгиевскому кресту и Георгиевской медали в Российской империи. Во время Великой Отечественной войны и после нее использовалась при оформлении наград и знамен гвардейских частей. Во время «Русской весны» на Украине лента стала символом сопротивления украинскому нацизму.

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