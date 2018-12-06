В Зайцево под Горловкой после обстрела ранена женщина

6 Дек. 11:12 2018-12-06T11:12:31+03:00

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- Вчера около 18:00 ранение в руку получила Лидия Кравец, 1933 года рождения. Она проживает в поселке Зайцево по улице Красный Партизан, дом 14, — сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

У женщины осколочное ранение от взрыва гранаты, выпущенной из автоматического гранатомета (АГС).

Минувшей ночью украинские военные усилили обстрелы во многих местах вдоль линии соприкосновения.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 20 раз, – сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов. – Общее количество примененных боеприпасов – 215 единиц.

При обстрелах применялись гранатометы, зенитные установки и крупнокалиберное стрелковое оружие. Огонь велся по поселкам Горловки - шахты имени Гагарина, Гольмовский, Зайцево, Озеряновка и Широкая Балка. «Досталось» Докучаевску, Ленинскому на юге ДНР, прилегающим к Ясиноватой селам Васильевка, Минеральное и Крутая Балка. «По традиции» ВСУ стреляли по окраинам Донецка – поселкам Спартак, Александровка, шахты Трудовская и Абакумова, а также по «Вольво-центру».

Так украинские военные отметились накануне своего праздника – дня ВСУ, который был учрежден 6 декабря 25 лет назад. По этому случаю сегодня в Донбасс приезжает Петр Порошенко.