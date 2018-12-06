2018-12-06T10:20:15+03:00
Общество

Спектакль, мороженое и мастер-класс для детей-инвалидов из Горловки

Горловский театр кукол подарил сказку особенным деткам
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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После спектакля состоялся мастер-класс по изготовлению мягкой куклы. Фото: пресс-служба Донецкого драмтеатраПосле спектакля состоялся мастер-класс по изготовлению мягкой куклы. Фото: пресс-служба Донецкого драмтеатра
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5 декабря при содействии ОО «Союз театральных деятелей ДНР» в Горловском городском театре кукол состоялся благотворительный показ спектакля «Для друзей нет выходных». Мероприятие посетили двадцать воспитанников общественной организации детей-инвалидов «От отчаянья к надежде». По окончании спектакля для юных гостей главный художник театра Марина Гульченко провела мастер-класс по изготовлению театральной мягкой куклы, сообщает пресс-служба Донецкого драмтеатра.

- В 2018 году художники Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна провели для школьников серию мастер-классов по изготовлению реквизита и бутафории. Сегодня под эгидой СТД ДНР горловские коллеги раскроют секреты своего мастерства, а уже через неделю, 11 декабря, обучающее занятие пройдет на базе Донецкого республиканского академического театра кукол, - сказала Председатель СТД ДНР Наталья Волкова.

- У каждого ребенка должно быть счастливое детство. Наш театр регулярно организовывает специальные мероприятия для детей военнослужащих, социально незащищенных и особых деток, в весенне-летний период –музыкально-игровые программы на свежем воздухе. В период новогодней кампании совместно с СТД ДНР мы посетим интернат № 24 и дошкольное учреждение №11, - отметил директор Горловского театра кукол Артем Тон.

- СТД ДНР реализует множество проектов, направленных на творческое развитие детей и их приобщение к театральному искусству. Это различные мастер-классы и музыкально-поэтические вечера. Сегодняшняя встреча проходит в рамках проекта «Искусство творит чудеса»: особенные дети не только увидят спектакль, но и побывают в закулисье, - подчеркнул председатель комиссии по работе с молодежью СТД ДНР Денис Глазунов.

Отметим, что в завершение мероприятия всем детям были вручены наборы для творчества – раскраски, а в качестве угощения – мороженое.

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