2018-12-06T08:26:53+03:00
Политика

У жителей Макеевки нашли 45 самогонных аппаратов

Полицейские провели в городе рейд
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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На днях сотрудники Макеевского горуправления МВД провели очередной рейд по выявлению фактов самогоноварения и нарушений в сфере реализации алкогольной продукции. Об этом сообщается на сайте МВД ДНР.

В ходе операции участковые инспекторы полиции задокументировали 46 фактов самогоноварения, изъяли и уничтожили 45 самогонных аппаратов, а также порядка полутора тысяч литров сырья и готовой продукции. На нарушителей составлены административные протоколы.

Впрочем, самогонщиков вряд ли напугает сумма штрафа. Санкция статьи 176 КоАП (изготовление, хранение самогона и аппаратов для его выработки) предусматривает штраф в размере до 340 рублей. Гораздо дороже обходится сам аппарат.

Кстати, в России легализовано производство в домашних условиях самогона для личного употребления. И аппараты можно свободно купить в магазине. Но это уже вопрос к законодателям ДНР, а не к полицейским, которые следят за выполнением гражданами законов.

Уверен, что обсуждение этой темы вызовет жаркие споры. Хотя и так всем понятно – самогон у нас пили, пьют и будут пить.

Тем временем, макеевчане-острословы интересуются: а каким способом полицейские уничтожили изъятый самогон?

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