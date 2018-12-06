2018-12-06T07:38:39+03:00
Политика

В Правительстве ДНР пообещали стабилизировать цены

Дончане увидят перемены ближе к Новому году
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В конце ноября в Республике вновь подорожали некоторые продукты питания. Особенно негативную реакцию у дончан вызвал рост цен на хлеб. В руководстве ДНР оперативно отреагировали на ситуацию.

Глава Республики Денис Пушилин провел рабочее совещание с членами только что сформированного Правительства, на которое были приглашены представители торговых сетей и поставщиков. Об этом сообщает сайт Правительства.

- Разработана концепция, которая позволит стабилизировать цены. – рассказал по итогам совещания вице-премьер Игорь Мартынов. - Провалов в ценовой политике не будет. Мы определили «правила игры» с розничными сетями и поставщиками, проанализировали те проблемы и вопросы, которые их волнуют. Нужно обеспечить соблюдение законодательных норм, которые приняты по наценкам и надбавкам, чтобы они выполнялись в полном объеме. Однозначно можно сказать, что ценовая политика стабилизируется до Нового года.

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