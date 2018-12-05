Инструкторы из США и НАТО проведут учения в Донбассе для украинской армии
Начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что Соединенные Штаты Америки и НАТО планируют провести учения Вооруженных сил Украины прямо у линии соприкосновения в Донбассе.
- 3 декабря в штаб «ООС» прибыла группа военнослужащих НАТО во главе с офицером вооруженных сил США, - говорит Осадчий. - В ходе проведенного совещания с руководством армии незалежной и национальной гвардии Украины обсуждались вопросы взаимодействия подразделений в случае начала активных боевых действий.
Кроме этого, рассматривался вопрос и проведения учений вблизи линии боевого соприкосновения с привлечением иностранных инструкторов.
- По нашим данным, прибытие инструкторов планируется во второй половине декабря, – подчеркнул представитель оборонного ведомства Республики.