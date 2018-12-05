2018-12-05T16:24:40+03:00
Политика

Инструкторы из США и НАТО проведут учения в Донбассе для украинской армии

Они запланированы на вторую половину декабря этого года
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что Соединенные Штаты Америки и НАТО планируют провести учения Вооруженных сил Украины прямо у линии соприкосновения в Донбассе.

- 3 декабря в штаб «ООС» прибыла группа военнослужащих НАТО во главе с офицером вооруженных сил США, - говорит Осадчий. - В ходе проведенного совещания с руководством армии незалежной и национальной гвардии Украины обсуждались вопросы взаимодействия подразделений в случае начала активных боевых действий.

Кроме этого, рассматривался вопрос и проведения учений вблизи линии боевого соприкосновения с привлечением иностранных инструкторов.

- По нашим данным, прибытие инструкторов планируется во второй половине декабря, – подчеркнул представитель оборонного ведомства Республики.

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