ВСУ отжали под свое расположение Дом культуры в Лисичанске

5 Дек. 15:35 2018-12-05T15:35:34+03:00

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Начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил, что прибывшую в зону так называемой «ООС» группу из состава 81-й аэромобильной бригады ВСУ разместили в лисичанском Доме культуры. Расселением занималось командование оперативно-тактической группировки «Север»

- Украинские силовики продолжают усиливать группировку на Луганском направлении. Так, 3 декабря в распоряжение командующего группировки «Север», генерал-майора Владимира Кравченко, на период введения военного положения прибыла батальонная тактическая группа из состава 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в количестве до 150 человек и порядка 15 боевых бронированных машин, - сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР.

Из-за того, что специально отведенных мест для размещения солдат не оказалось, прибывшую группу поселили в ДК Лисичанска.

- В связи с отсутствием жилищного фонда командованием подразделения принято решение о расквартировании личного состава на территории дома культуры Лисичанска, - добавил Осадчий.