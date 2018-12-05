ВСУ отжали под свое расположение Дом культуры в Лисичанске
Начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил, что прибывшую в зону так называемой «ООС» группу из состава 81-й аэромобильной бригады ВСУ разместили в лисичанском Доме культуры. Расселением занималось командование оперативно-тактической группировки «Север»
- Украинские силовики продолжают усиливать группировку на Луганском направлении. Так, 3 декабря в распоряжение командующего группировки «Север», генерал-майора Владимира Кравченко, на период введения военного положения прибыла батальонная тактическая группа из состава 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в количестве до 150 человек и порядка 15 боевых бронированных машин, - сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР.
Из-за того, что специально отведенных мест для размещения солдат не оказалось, прибывшую группу поселили в ДК Лисичанска.
- В связи с отсутствием жилищного фонда командованием подразделения принято решение о расквартировании личного состава на территории дома культуры Лисичанска, - добавил Осадчий.