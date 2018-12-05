2018-12-05T15:25:16+03:00
Политика

НМ ЛНР передала Украине тело подорвавшегося диверсанта ВСУ

Солдата пришлось эвакуировать бойцам Народной милиции ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Тело украинского диверсанта Проданюка было передано незалежной. Отправкой занимались военнослужащие Народной милиции ЛНР вместе с представителями общественной организации «Союз ветеранов Афганистана». Об этом сообщил и.о. начальника Управления НМ ЛНР Михаил Филипоненко.

- В районе моста через Северский Донец вблизи Счастья, была осуществлена передача тела бойца ВСУ, погибшего при попытке захода на территорию ЛНР диверсионно-разведывательной группы, - сообщил он.

Диверсионно-разведывательная группа ВСУ 29 ноября подорвалась на собственном минном поле в районе села Сокольники Славяносербского района при попытке проникнуть на территорию ЛНР.

- Пять украинских военнослужащих погибли, восемь было ранено, - заявляли тогда в оборонном ведомстве Республики.

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