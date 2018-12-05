НМ ЛНР передала Украине тело подорвавшегося диверсанта ВСУ

5 Дек. 15:25 2018-12-05T15:25:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Тело украинского диверсанта Проданюка было передано незалежной. Отправкой занимались военнослужащие Народной милиции ЛНР вместе с представителями общественной организации «Союз ветеранов Афганистана». Об этом сообщил и.о. начальника Управления НМ ЛНР Михаил Филипоненко.

- В районе моста через Северский Донец вблизи Счастья, была осуществлена передача тела бойца ВСУ, погибшего при попытке захода на территорию ЛНР диверсионно-разведывательной группы, - сообщил он.

Диверсионно-разведывательная группа ВСУ 29 ноября подорвалась на собственном минном поле в районе села Сокольники Славяносербского района при попытке проникнуть на территорию ЛНР.

- Пять украинских военнослужащих погибли, восемь было ранено, - заявляли тогда в оборонном ведомстве Республики.