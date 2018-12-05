2018-12-05T15:14:46+03:00
Политика

В ЛНР сбит украинский ударный беспилотник

В ЛНР сбит украинский ударный беспилотник Он двигался в сторону Луганска
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что бойцы оборонного ведомства Республики сбили ударный беспилотный летательный аппарат, который двигался в сторону Луганска.

- Вчера в 12:15 личным составом поста воздушного наблюдения одного из подразделений Народной милиции ЛНР был сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ со специальным контейнером, в котором находился гранатометный выстрел ВОГ-17, - сказал Осадчий.

По его словам, беспилотник направлялся со стороны населенного пункта Счастье.

Напомним, что Народная милиция ЛНР регулярно пресекает противоправные действия противника, и ВСУ периодически не досчитывается своих летательных аппаратов. 11 ноября в районе населенного пункта Раевка расчетом противовоздушной обороны был сбит украинский ударный беспилотный летательный аппарат типа «Фантом».

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