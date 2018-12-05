2018-12-05T15:01:30+03:00
Дом. Семья

21 декабря в Донецке откроется главная елка Республики

Новогодняя красавица зажжется в 17:00
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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На сайте городской администрации Донецка опубликовали программу новогодних и рождественских праздничных мероприятий, которые пройдут на центральной площади города.

21 декабря на площади Ленина откроется главная елка Донецкой Народной Республики. Церемония зажжения произойдет в 17:00-17:15. После этого горожан ждет праздничный концерт и дискотека, которая закончится в 20:00.

А с 15:00 до 17:00 на центральной площади города пройдет театрализованная концертная программа и городской конкурс «Арт-елка». Будет ярмарка новогодних украшений и подарков ручной работы. Всех будут угощать горячим чаем. Для любителей селфи будет организована фото-зона – «Трон желаний».

Подробная афиша новогодних мероприятий в Донецке.

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