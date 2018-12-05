Возобновлено движение пригородных поездов «Ясиноватая-Иловайск» по действующему расписанию

5 Дек. 14:52 2018-12-05T14:53:38+03:00

Время отправления составов временно было изменено 28 ноября [расписание]

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С 5 декабря возобновляется курсирование согласно действующему расписанию следующих пригородных поездов. Об этом сообщили в министерстве транспорта Республики.

№ 6071 Иловайск – Донецк-2 – Ясиноватая отправление из Иловайска в 5.24, далее согласно действующему расписанию прибытие в Ясиноватую Пас. в 8.15;

№ 6072 Ясиноватая – Донецк-2 – Иловайск отправление из Ясиноватая Пас. в 8.45, далее согласно действующему расписанию прибытие в Иловайск в 11.37;

№ 6905 Иловайск – Донецк-2 – Ясиноватая отправление из Иловайска в 15.47, далее согласно действующему расписанию прибытие в Ясиноватую Пас. в 18.46;

№ 6906 Ясиноватая – Донецк-2 – Иловайск отправление из Ясиноватой Пас. в 19.10, далее согласно действующему расписанию прибытие в Иловайск в 21.57;

№ 6013 Иловайск – Донецк-2 – Ясиноватая отправление из Иловайска в 12.15, далее согласно действующему расписанию прибытие в Ясиноватую Пас. 15.01;

№ 6014 Ясиноватая – Донецк-2 – Иловайск отправление из Ясиноватая Пас. в 15.17, далее согласно действующему расписанию прибытие в Иловайск в 19.18.

В министерстве транспорта ДНР напомнили, что изменения в расписание пригородных поездов были внесены временно с 28 ноября по техническим причинам.