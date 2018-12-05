Командир ВСУ продал автомобиль, который украинской армии подарили волонтеры

5 Дек. 13:04 2018-12-05T13:04:08+03:00

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Подаренную волонтерами машину УАЗ «Патриот» для армии незалежной, в начале декабря продали. Выручку забрал один из командиров Вооруженных сил Украины. Об этом на «горячую линию» МВД ЛНР сообщил военнослужащий ВСУ.

По словам солдата, машина еще вчера была на полном ходу, практически новая. А сегодня ее выдали за поломанную.

- Я лично ездил на этой машине и знаю, транспорту до списания в утиль было еще очень далеко, - сказал военнослужащий. - А командир наш и пара его дружков-приближенных в новой форме щеголяют, да в курилке слышал, как планами на будущее делятся, и что на Новый год деньги имеются. И откуда только? Вроде, вместе служим. Зарплату не увеличивали, премий не давали. Остается одно: машину продали, барыши поделили, на войну списали!