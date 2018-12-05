Наев хочет объединить на фронте националистов и ВСУ

5 Дек. 12:28 2018-12-05T12:28:27+03:00

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- В зоне ответственности 128-й бригады ВСУ прибыли военные украинской добровольческой армии. Солдаты группами от 30 до 45 человек проводят подготовку по боевому слаживанию на полигонах Старогнатовка, Анадоль и Мирное в Донбассе, - сообщили в Народной милиции Луганской Народной Республики.

В оборонном ведомстве ЛНР отметили, что этот факт доказывает пустословие Наева, который не однократно клялся об отсутствии в зоне «ООС» неподконтрольных себе украинских нацистов, а также категорически исключал мысль об их появлении.

- Между солдатами ВСУ и националистами не редко происходили конфликты из-за невыполнения добровольцами приказов командования. Боевики часто обстреливали военнослужащих для провокаций, к тому же, из-за отсутствия общих карт минирования, солдаты ВСУ подрывались на боеприпасах, - рассказали в НМ ЛНР.