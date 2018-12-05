2018-12-05T12:01:50+03:00
Политика

Украина хочет, чтобы единственный пункт пропуска на линии разграничения в ЛНР «Станица Луганская» был закрыт

Об этом заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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На минувших переговорах в Минске, украинские переговорщики отрицали, что были обстрелы района единственного пропускного пункта в ЛНР «Станица Луганская». Хотя сотрудники Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировали повреждения и определили вооружение, с которого был нанесен удар.

- Целью этих обстрелов является создание ситуации, при которой единственный пункт пропуска не сможет работать, – заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева

Напомним, вечером 2 декабря украинская армия открыла огонь по единственному в Луганской Народной Республике контрольно-пропускному пункту «Станица Луганская». В результате обстрела пострадал деревянный помост, который соединяет обрушенную часть моста с КПП.

На следующий день, в результате прямого попадания получили снарядов из подствольного гранатомета ГП-25, повреждение получили информационные щиты на временном пункте пропуска ЛНР.

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