2018-12-05T11:28:03+03:00
Общество

В ЛНР объявили цены на живые елки

Три лесоохотничьего хозяйства Республики установили цены на продажу хвойных деревьев
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Продажа живых елок в ЛНР уже стартовала. Три лесоохотничьего хозяйства объявили о цены на «новогодние» красавицы, и сообщили, что в этом году они готовы реализовать почти пять тысяч хвойных деревьев.

- В Луганском лесоохотничьем хозяйстве планируют реализовать одну тысячу ёлок и 250 ёлочных комплектов. Ивановское лесоохотничье хозяйство планирует реализовать две тысячи 500 елей и 100 ёлочных комплектов. В Свердловском лесоохотничьем хозяйстве планируют продать две тысячи елей и 100 ёлочных комплектов, - сообщили в министерстве природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР.

Стоимость новогодних деревьев в Луганском лесоохотничьем хозяйстве:

Сосна обыкновенная:

до 1 метра – 400 рублей;

до 2 метров – 450 рублей;

до 3 метров – 500 рублей.

Сосна крымская:

до 1 метра – 450 рублей;

до 2 метров – 500 рублей;

до 3 метров – 600 рублей.

В Ивановском лесоохотничьем хозяйстве стоимость елей составит:

Сосна обыкновенная:

до 1 метра – 450 рублей;

до 2 метров – 500 рублей;

до 3 метров – 550 рублей.

Сосна крымская:

до 1 метра – 500 рублей;

до 2 метров – 550 рублей;

до 3 метров – 600 рублей.

Цены на сосну обыкновенную и крымскую в Свердловском лесоохотничьем хозяйстве:

Сосна обыкновенная:

до 1 метра – 400 рублей;

до 2 метров – 450 рублей;

до 3 метров – 550 рублей.

Сосна крымская:

до 1 метра – 450 рублей;

до 2 метров – 550 рублей;

до 3 метров – 600 рублей.

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