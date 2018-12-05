В ЛНР объявили цены на живые елки
Продажа живых елок в ЛНР уже стартовала. Три лесоохотничьего хозяйства объявили о цены на «новогодние» красавицы, и сообщили, что в этом году они готовы реализовать почти пять тысяч хвойных деревьев.
- В Луганском лесоохотничьем хозяйстве планируют реализовать одну тысячу ёлок и 250 ёлочных комплектов. Ивановское лесоохотничье хозяйство планирует реализовать две тысячи 500 елей и 100 ёлочных комплектов. В Свердловском лесоохотничьем хозяйстве планируют продать две тысячи елей и 100 ёлочных комплектов, - сообщили в министерстве природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР.
Стоимость новогодних деревьев в Луганском лесоохотничьем хозяйстве:
Сосна обыкновенная:
до 1 метра – 400 рублей;
до 2 метров – 450 рублей;
до 3 метров – 500 рублей.
Сосна крымская:
до 1 метра – 450 рублей;
до 2 метров – 500 рублей;
до 3 метров – 600 рублей.
В Ивановском лесоохотничьем хозяйстве стоимость елей составит:
Сосна обыкновенная:
до 1 метра – 450 рублей;
до 2 метров – 500 рублей;
до 3 метров – 550 рублей.
Сосна крымская:
до 1 метра – 500 рублей;
до 2 метров – 550 рублей;
до 3 метров – 600 рублей.
Цены на сосну обыкновенную и крымскую в Свердловском лесоохотничьем хозяйстве:
Сосна обыкновенная:
до 1 метра – 400 рублей;
до 2 метров – 450 рублей;
до 3 метров – 550 рублей.
Сосна крымская:
до 1 метра – 450 рублей;
до 2 метров – 550 рублей;
до 3 метров – 600 рублей.