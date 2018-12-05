Украина обстреляла 13 населенных пунктов в ДНР

5 Дек. 10:44 2018-12-05T10:44:54+03:00

Об этом сообщили в представительстве Республики в СЦКК

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С введением военного положения на Донбассе обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины участились.

- Украинские силовики за сутки 22 раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 94 боеприпаса, - сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

Звуки «прилетов» стали доноситься и до центральной части Донецка. Местные жители говорят, что продолжительное время такого не было.

- Становится страшно, когда слышу эти звуки. От обстрела я потеряла близкого человека, - говорит жительница Киевского района столицы. – Боюсь, что снова начнется тот ад, который был здесь несколько лет назад.

В СЦКК отметили, что под огнем ВСУ оказались 13 населенных пунктов Республики: горловские поселки шахты имени Гагарина, Зайцево и Доломитное; Ясиноватая и прилегающие к ней села Крутая Балка и Васильевка; село Саханка на юге Республики. Кроме того, украинские силовики обстреляли район «Вольво-центра», село Спартак, поселки Жабичево, Александровка, шахты Трудовская на окраинах и в окрестностях Донецка.

- При обстрелах применялись минометы калибром 82 и 120 мм, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие, - подчеркнул Якубов.