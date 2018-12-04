После визита Порошенко на Донбасс ситуация на фронте может обостриться

СЕГОДНЯ 21:11 2018-12-04T21:11:45+03:00

По данным разведки, он планирует встречу с региональными властями

Изменить размер текста: A A

6 декабря президент незалежной Петр Порошенко посетит Донбасс. Об этом со ссылкой на данные республиканской разведки заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции Республики Даниил Безсонов.

- Украинский бизнесмен Порошенко планирует посетить штаб ООС для ознакомления с обстановкой в зоне оккупации, оценить моральное состояние боевиков, которых планирует кинуть в ближайшее время на убой ради достижения своих политических целей, - говорится в сообщении

По данным разведки, Порошенко планирует встречу с региональными властями «с целью привлечения их ресурсов в подготовке агрессии против Республик».

После этого командующий «ООС» Сергей Наев проведет сбор командиров для вручения им боевых разнарядок, и наступление может начаться в любой день и любую минуту.