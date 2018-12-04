2018-12-04T21:02:15+03:00
Политика

У водителя мусоровоза в Мариуполе полиция изъяла наркотики

Водитель сильно нервничал за рулем, чем и привлек внимание патрульных
Никита МАКАРЕНКОВ
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Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Донецкой области

В Мариуполе патрульная полиция изъяла у водителя мусоровоза наркотики. Их внимание он привлек во время нарушений правил дорожного движения. При повороте водитель не предоставил преимущество пешеходам.

- Во время поверхностного досмотра мужчина показал патрульным прибор для курения, который он спрятал в кулак, а также бумажный сверток с веществом растительного происхождения, - отметили в патрульной полиции.

После этого мужчину направили в медицинское учреждение. 39-летний мариупольчанин раньше уже привлекался к ответственности по статье уголовного кодекса, связанной с употреблением наркотиков.

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