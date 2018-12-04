У водителя мусоровоза в Мариуполе полиция изъяла наркотики
Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Донецкой области
В Мариуполе патрульная полиция изъяла у водителя мусоровоза наркотики. Их внимание он привлек во время нарушений правил дорожного движения. При повороте водитель не предоставил преимущество пешеходам.
- Во время поверхностного досмотра мужчина показал патрульным прибор для курения, который он спрятал в кулак, а также бумажный сверток с веществом растительного происхождения, - отметили в патрульной полиции.
После этого мужчину направили в медицинское учреждение. 39-летний мариупольчанин раньше уже привлекался к ответственности по статье уголовного кодекса, связанной с употреблением наркотиков.