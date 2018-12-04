2018-12-04T18:12:15+03:00
Политика

ДНР предложила Украине обменять пленных 27 декабря

Об этом сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Сегодня, 4 декабря, представители ДНР в рамках заседания гумподгруппы в Минске предложили украинской стороне провести обмен пленными 27 декабря. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

- На заседании гуманитарной подгруппы в Минске Донецкая Народная Республика сделала официальное предложение украинской стороне осуществить обмен удерживаемых лиц в формате «всех установленных на всех установленных» 27 декабря 2018 года. Мы готовы отдать 58 человек взамен на наших - 207. Настаиваем, чтобы удерживаемые ребята встретили Новый год со своими семьями, - подчеркнула Дарья Васильевна.

Напомним, что крайний обмен между Республиками Донбасса и Украиной состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда украинская сторона передала Донецку 160 человек, в Киев отправились 57 человек. После этого Киев всячески тянет со вторым этапом большого обмена. Доходило до того, что переговорщики и вовсе не приезжали на заседания в Минск.

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