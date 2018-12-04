2018-12-04T15:37:24+03:00
Общество

В ЛНР запретили рыбачить и охотиться

Запрет распространяется на осенне-зимний период
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Сейчас в ЛНР не разрешено ловить рыбу и охотиться. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР.

Сотрудники Минприродны регулярно проводят рейды по предотвращению браконьерства, нарушению правил добычи охотничьих видов животных.

- С начала запрета составили четыре протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.33 КоАП ЛНР на охотников, двенадцать протоколов по ч. 5 ст. 8.33 КоАП ЛНР на рыбаков, – сказали в ведомстве.

Там отметили, что с охотниками и рыболовами регулярно проводится профилактическая работа о недопущении нарушений природоохранного законодательства.

- Для обеспечения оперативного реагирования на факты браконьерства просим всех, кто имеет сведения о незаконном вылове рыбы или охоте, срочно сообщать на «Горячую линию» Министерства природных ресурсов и экологической безопасности по телефону (0642) 34 37 37, – обратились в ведомстве к жителям Республики.

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