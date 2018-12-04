Луганчанина приговорили к 12 годам лишения свободы за убийство
Жовтневый районный суд Луганска приговорил горожанина к 12 годам лишения свободы за убийство женщины. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.
Во время распития спиртных напитков между мужчиной и женщиной произошел конфликт, за что подсудимый нанес спутнице четыре ножевых ранения в область груди и спины. От полученных ударов женщина скончалась на месте.
Во время судебного разбирательства мужчина признал свою вину в совершении убийства. Жовтневый районный суд Луганска признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного статье 113 УК ЛНР, и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы.