Луганчанина приговорили к 12 годам лишения свободы за убийство

СЕГОДНЯ 15:19 2018-12-04T15:19:22+03:00

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР

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Жовтневый районный суд Луганска приговорил горожанина к 12 годам лишения свободы за убийство женщины. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.

Во время распития спиртных напитков между мужчиной и женщиной произошел конфликт, за что подсудимый нанес спутнице четыре ножевых ранения в область груди и спины. От полученных ударов женщина скончалась на месте.

Во время судебного разбирательства мужчина признал свою вину в совершении убийства. Жовтневый районный суд Луганска признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного статье 113 УК ЛНР, и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы.