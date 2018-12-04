В Северодонецке полицейских отозвали из отпусков и отправили на блокпосты

СЕГОДНЯ 14:58 2018-12-04T14:58:12+03:00

Об этом один из сотрудников нацполиции Украины сообщил на горячую линию МВД ЛНР.

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Один из сотрудников Главного управления национальной полиции Украины рассказал позвонил на горячую линию МВД ЛНР и пожаловался, что его вместе с коллегами, которые находились в отпуске, отозвали и направили на блок посты.

- Вызвали всех, кого только можно. Гор и райотделы ослабили донельзя всех освободившихся направили на блокпосты на усиление, - рассказал украинский полицейский правоохранителям Республики. - Задачи: тотальный контроль за транспортом и людьми. Перед нами поставили задачу переписывать данные всех мужчин возрастом до 65 лет, а также организовать тщательный досмотр транспортных средств. Особое внимание приказано уделять чужакам. Всех мало-мальски подозрительных приказано доставлять в комендатуру и сообщать о факте в СБУ.

Основной упор при проверках, по словам сотрудника нацполиции, приказано уделять гражданам и транспортным средствам, зарегистрированным на территории ЛНР и ДНР.

Министерством внутренних дел Луганской Народной Республики организована «горячая» телефонная линия. Операторы принимают заявления о фактах нарушения Закона и преступлениях членов добровольческих батальонов и подразделений ВСУ. Заявление можно сделать по номерам: (0642) 509-591, (0642) 585-117. Звонки принимаются круглосуточно.