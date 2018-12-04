Из-за гололеда ДТП в Республике стало больше

СЕГОДНЯ 14:40 2018-12-04T14:42:57+03:00

О происшествиях на дорогах ДНР сообщили в министерстве внутренних дел

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Только за прошедшие выходные дни, 1 и 2 декабря, на дорогах Республики зафиксировали 22 дорожно-транспортных происшествия. В результате аварий один человек погиб, девять получили травмы.

- Движение на автомобиле в зимний период требует от водителей максимальной концентрации внимания и собранности. Недопущение аварийной ситуации во многом зависит именно от опыта и стиля вождения водителя, - сказали в полиции Республики.

В Госавтоинспекции ДНР напомнили водителям, что машины должны быть с зимними шинами.

- Во время ухудшения погодных и дорожных условий водителям следует учитывать состояние проезжей части, выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию, интервал, соблюдать ПДД при перестроениях. При проезде пешеходных переходов, перекрестков, остановок общественного транспорта проявлять особое внимание, - посоветовали в ГАИ.

А пешеходам необходимо помнить, что переходить проезжую часть нужно только в установленных местах, убедившись, что водители успели остановиться. В темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами.