2018-12-04T14:42:57+03:00
Происшествия

Из-за гололеда ДТП в Республике стало больше

О происшествиях на дорогах ДНР сообщили в министерстве внутренних дел
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: МВД ДНРФото: МВД ДНР
Изменить размер текста:

Только за прошедшие выходные дни, 1 и 2 декабря, на дорогах Республики зафиксировали 22 дорожно-транспортных происшествия. В результате аварий один человек погиб, девять получили травмы.

- Движение на автомобиле в зимний период требует от водителей максимальной концентрации внимания и собранности. Недопущение аварийной ситуации во многом зависит именно от опыта и стиля вождения водителя, - сказали в полиции Республики.

В Госавтоинспекции ДНР напомнили водителям, что машины должны быть с зимними шинами.

- Во время ухудшения погодных и дорожных условий водителям следует учитывать состояние проезжей части, выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию, интервал, соблюдать ПДД при перестроениях. При проезде пешеходных переходов, перекрестков, остановок общественного транспорта проявлять особое внимание, - посоветовали в ГАИ.

А пешеходам необходимо помнить, что переходить проезжую часть нужно только в установленных местах, убедившись, что водители успели остановиться. В темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сборник прозы о войне в Афганистане, изданный в Луганске, пополнит фонды библиотеки Кембриджа
В ДНР расскажут о Героях, «давших» имена улицам и скверам Республики
В ЛНР запретили рыбачить и охотиться
Луганчанина приговорили к 12 годам лишения свободы за убийство
В Северодонецке полицейских отозвали из отпусков и отправили на блокпосты
Новое требование для резервистов Донбасса: На сборы в военкомат на своем авто
Украина готовит для Донбасса войну? В Украине начались сборы резервистов
В Снежном оперативники изъяли детонаторы
ВСУ снова обстреляли контрольно-пропускной пункт в Станице Луганской
В прифронтовом Киевском районе Донецка открыли амбулаторию
В Краснодоне изъяли сигареты без акцизных марок почти на 2 миллиона рублей
В Харцызске задержали подростков, грабивших магазины
Коммуналка в ДНР не подорожает
Непогода в Донбассе: как не попасть в ДТП