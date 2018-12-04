Новое требование для резервистов Донбасса: На сборы в военкомат на своем авто

СЕГОДНЯ 14:30 2018-12-04T14:32:08+03:00

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Сотрудники военкоматов подконтрольных Киеву территорий в рамках введенного военного положения обязывают военнообязанных мужчин прибывать на сборы на личных автомобилях. Об этом сегодня на брифинге в ЛИЦ сообщил начальник пресс-службы управления Яков Осадчий.

Сборы оперативного резерва первой очереди в рамках объявленного на Украине военного положения начались в учебных центрах ВСУ 3 декабря. Как сообщает пресс-служба штаба оперативно-тактической группировки «Север», сейчас на общевойсковом полигоне начались тактические учения с механизированной бригадой. Военные отработают ведение огня из вооружения танков, боевых машин пехоты и артиллерии, а на уровне рот и батальонов - элементы наступления и отражения атак противника разными способами. Отмечается, что во время учений будут имитированы «условия, приближенные к реальным боевым».

- Сотрудники военкоматов, совместно с военнослужащими Национальной гвардии проводят поквартирные обходы с целью выявления военнообязанных мужчин для принудительной их отправки на сборы, - заявил Осадчий. - Мужчин, имеющих в собственности автомобильный транспорт, обязывают убывать на личных автомобилях.

Он констатировал, что, не желая участвовать в начавшихся на Украине военных сборах, мужское население так называемой «Луганской области» массово покидает свои дома.