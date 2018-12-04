2018-12-04T14:18:40+03:00
Политика

Украина готовит для Донбасса войну? В Украине начались сборы резервистов

В некоторых областях незалежной уже объявлены сборы, на очереди Мариуполь
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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В тех областях Украины, где было введено военное положение, начались сборы военных резервистов. Пока что это коснулось не всех регионов. На очереди Мариуполь. Заместитель военного комиссара по работе с личным составом Донецкого областного военного комиссариата Николай Шарий предполагает, что в портовом городе сборы объявят в конце этой или в начале следующей недели.

- Сборы проходят уже в Запорожской и Одесской областях. В Мариуполе сборы объявят предположительно на этой или следующей недели. Собрания должны пройти до новогодних праздников, - сказал он.

В Украине призываются военнослужащие возрастом до 40 лет, которые уже были мобилизованы, но потом уволились, личный состав до 60 лет и призывники, проходившие срочную службу с 2014 года. За прохождение сборов в министерстве обороны незалежной пообещали вознаграждение от трех до пяти тысяч гривен (7-11 тысяч рублей) за месяц.

А за отклонение призыва – штраф от 85 гривен (около 200 рублей) до 1190 гривен (2700 рублей), также может быть предусмотрена уголовная ответственно, что, кстати, скорее всего и будет фигурировать в делах тех, кто отказался от участия. Таких могут упечь за решетку на полгода.

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