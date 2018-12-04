2018-12-04T13:34:25+03:00
Происшествия

В Снежном оперативники изъяли детонаторы

Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Правоохранители уличили жителя Снежного в хранении детонаторов. За содеянное ему грозит до 4 лет лишения свободы с выплатой внушительного штрафа.

Отрабатывая оперативную информацию, сотрудники сектора уголовного розыска Снежнянского городского отдела полиции провели обыск по месту жительства 46-летнего горожанина. Они обнаружили и изъяли пять предметов, по внешнему виду напоминающих детонаторы. Их направили в Экспертно-криминалистический центр МВД ДНР для проведения специального исследования.

- Действия правонарушителя квалифицируются согласно ч. 1 ст. 256 УК ДНР (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), - пояснил заместитель начальника сектора уголовного розыска Снежнянского ГО Сергей Морозенко. - Санкция инкриминируемой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

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