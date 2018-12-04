ВСУ снова обстреляли контрольно-пропускной пункт в Станице Луганской

СЕГОДНЯ 13:30 2018-12-04T13:33:12+03:00

Днем ранее украинские силовики открывали огонь по мосту на том же КПП

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Вчера в десять часов вечера солдаты Вооруженных сил Украины открыли огонь по контрольно-пропускному пункту «Станица Луганская», что на линии разграничения. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)

- В результате прямого попадания получили снарядов подствольного гранатомета ГП-25, повреждение получили информационные щиты на временном пункте пропуска ЛНР. Пострадавших среди мирного населения нет.

Представители СЦКК ЛНР обратились к ОБСЕ с просьбой повлиять на агрессивное поведение Киева.

- Мы в очередной раз призываем ОБСЕ дать соответствующую оценку грубейшим нарушениям украинской стороной - Рамочного решения Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года, - обратились в представительстве.

Напомним, что днем ранее ВСУ обстреляли пешеходный мост на пропускном пункте в Станице Луганской.