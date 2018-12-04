В прифронтовом Киевском районе Донецка открыли амбулаторию

СЕГОДНЯ 13:11 2018-12-04T13:11:44+03:00

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Сегодня, 4 декабря, в Киевском районе Донецка открылась новая амбулатория «Центр медико-санитарной помощи №4 Донецка». Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации.

Амбулаторию на улице Светлова, 1«а» собирались открыть еще в 2014 году, но в силу сложившихся обстоятельств и военных действий открытие пришлось отложить.

На сегодня амбулатория является полностью обустроенным медучреждением, в котором есть все необходимое для жителей прифронтовых микрорайонов и поселков Киевского района.

- Новая амбулатория находится в паре километров от линии разграничения. Раньше местные жители были вынуждены обращаться за медицинской помощью в другие больницы. Это неудобно и добираться туда было весьма затруднительно. Теперь же, в новой амбулатории люди смогут получить квалифицированную помощь и, при этом, не ехать на другой конец района. Желаю всем обращаться в больницы не столько за медицинской помощью, сколько в целях профилактики, - сказал и.о. главы администрации г. Донецка Алексей Кулемзин.

В новой амбулатории с сегодняшнего дня смогут обслуживаться более 22000 взрослого населения и более 2500 детей в возрасте до 14 лет. Медицинский персонал насчитывает более 20 человек, среди которых есть детские педиатры, терапевты, специалисты широкого профиля. Также в амбулатории обустроен прививочный кабинет.