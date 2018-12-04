2018-12-04T13:11:44+03:00
Общество

В прифронтовом Киевском районе Донецка открыли амбулаторию

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Донецка
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Амбулатория находится в двух километрах от линии фронта. Фото: пресс-служба администрации ДонецкаАмбулатория находится в двух километрах от линии фронта. Фото: пресс-служба администрации Донецка
Изменить размер текста:

Сегодня, 4 декабря, в Киевском районе Донецка открылась новая амбулатория «Центр медико-санитарной помощи №4 Донецка». Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации.

Амбулаторию на улице Светлова, 1«а» собирались открыть еще в 2014 году, но в силу сложившихся обстоятельств и военных действий открытие пришлось отложить.

На сегодня амбулатория является полностью обустроенным медучреждением, в котором есть все необходимое для жителей прифронтовых микрорайонов и поселков Киевского района.

- Новая амбулатория находится в паре километров от линии разграничения. Раньше местные жители были вынуждены обращаться за медицинской помощью в другие больницы. Это неудобно и добираться туда было весьма затруднительно. Теперь же, в новой амбулатории люди смогут получить квалифицированную помощь и, при этом, не ехать на другой конец района. Желаю всем обращаться в больницы не столько за медицинской помощью, сколько в целях профилактики, - сказал и.о. главы администрации г. Донецка Алексей Кулемзин.

В новой амбулатории с сегодняшнего дня смогут обслуживаться более 22000 взрослого населения и более 2500 детей в возрасте до 14 лет. Медицинский персонал насчитывает более 20 человек, среди которых есть детские педиатры, терапевты, специалисты широкого профиля. Также в амбулатории обустроен прививочный кабинет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодоне изъяли сигареты без акцизных марок почти на 2 миллиона рублей
В Харцызске задержали подростков, грабивших магазины
Коммуналка в ДНР не подорожает
Непогода в Донбассе: как не попасть в ДТП
Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки 17 раз нарушили «перемирие»
Сегодня в Донецкой филармонии выступят музыканты из Москвы
ВСУ семь раз за сутки нарушили «перемирие»
В Донбасс прибыли иностранные журналисты для очернения Народной милиции
Грузовик ВСУ с боеприпасами перевернулся в кювет и взорвался
На главной площади Донецка начали собирать новогоднюю елку
11 заявлений об украинских мародерах поступило в поселке Луганское
В Украине стартовали сборы оперативного резерва первой очереди
ВСУ обстреляли пешеходный мост на пропускном пункте в Станице Луганской
Гололед в Донецке под контролем "Автодора"
Украина готовит массированный ракетный удар с воздуха по объектам ДНР
Количество обратившихся в травмпункты Донецка растет
ДТП со смертельным исходом в Снежном: один человек погиб, четверо - тяжело травмированы
Погода в Республиках в ближайшие дни: мороз и гололедица
Тела украинских диверсантов эвакуируют военные Республик
Взгляд донецкого военкора: чудесного выхода из тупика не просматривается
Сезон зимнего плаванья в Луганске и Донецке открыт
Молодёжь Луганска почтила память неизвестных солдат
17 десантников ВСУ задержаны в зоне «ООС» в момент совершения преступлений
Разбой продолжается! Бойцы ВСУ захватывают дома и автомобили в зоне «ООС»