2018-12-04T12:15:40+03:00
Общество

В Краснодоне изъяли сигареты без акцизных марок почти на 2 миллиона рублей

Об этом сообщили в пресс-службе ГКНС
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Сотрудники финансовой полиции Госкомитета налогов и сборов и Министерства государственной безопасности Республики в Краснодоне изъяли табачные изделия без акцизных марок на сумму более 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГКНС.

- В ходе совместных мероприятий финансовой полиции ГКНС ЛНР и Министерства государственной безопасности ЛНР в городе Краснодон на территории частного домостроения обнаружено 100 ящиков табачных изделий марки Marlboro, не оклеенных марками акцизного налога ЛНР и без документов, подтверждающих происхождение данной продукции, - рассказали силовики.

Ранее в Госкомитете налогов и сборов сообщали, что финполиция изъяла у контрабандиста сигареты на сумму более 1,2 миллиона рублей и автомобиль.

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