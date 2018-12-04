В Харцызске задержали подростков, грабивших магазины

СЕГОДНЯ 11:19 2018-12-04T11:19:20+03:00

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Трое подростков возрастом от 15 от 17 лет, задержанных по подозрению в совершении серии краж на территории Донецка и Макеевки, с целью наживы неоднократно наведывались и в соседний Харцызск. Несовершеннолетние привлечены к уголовной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

Подозреваемые сознались в том, что обокрали два магазина в центре города. Повредив входные двери, подростки вынесли из магазинов продукты питания. Также, в ночное время суток подельники проникли в цветочный магазин в Зугрэсе, откуда похитили дорогостоящий планшет. Помимо этого, жертвой воришек стал житель Зугрэса, из хозяйственной постройки которого они угнали мопед. Похищенное имущество оперативники обнаружили дома у одного из задержанных. В ближайшее время оно будет возвращено законным владельцам.

- Следственным отделом Харцызского ГО возбуждено уголовное дело в порядке ч. 2 ст. 164 УК ДНР (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище), - сообщил начальник СУР Харцызского ГО Игорь Мирошниченко. – Подследственным грозит лишение свободы максимальным сроком до 5 лет.