Непогода в Донбассе: как не попасть в ДТП

СЕГОДНЯ 10:38 2018-12-04T10:38:42+03:00

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Управление Госинспекции безопасности дорожного движения МВД ЛНР призывает водителей и пешеходов соблюдать существующие ПДД и быть предельно внимательными на дорогах в зимний период. Об этом сообщили в ЦОС МВД ЛНР.

- Неблагоприятные погодные условия являются прямой причиной дорожно-транспортных происшествий в 30 процентов случаев, и косвенной – в 70 процентов, требуя от водителей и пешеходов повышенного внимания к мерам собственной безопасности и безупречного соблюдения правил дорожного движения, – рассказали в ЦОС.

УГИБДД настоятельно рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованного маневрирования, которое при неблагоприятных погодных условиях может привести к аварийным ситуациям.

- При приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений следует снижать скорость до минимума, – акцентировали внимание в ГАИ.

Кроме того, правоохранители призвали водителей не забывать включать габаритные огни, а в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не использовать автотранспорт с летними шинами.

- Пешеходам также необходимо быть предельно внимательными на тротуаре, поскольку транспорт может занести или водитель может вовремя не затормозить. При пересечении проезжей части перед автомобилем нужно учитывать, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз, – пояснили в МВД.