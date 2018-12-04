2018-12-04T10:21:30+03:00
Политика

Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки 17 раз нарушили «перемирие»

ВСУ выпустили по ДНР почти 200 боеприпасов
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ за прошлые сутки 17 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по ДНР 193 боеприпаса. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

По его словам, под огнем ВСУ оказались Озеряновка, Ленинское, Саханка, Спартак, Александровка и Трудовские.

Украинские силовики применяли минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие.

Напомним, что в предыдущие сутки ВСУ 18 раз нарушили «перемирие», выпустив по ДНР 184 боеприпаса. Под огнем минометов были поселок шахты имени Гагарина, Ясиноватая, Крутая Балка, Каштановое, Докучаевск, Коминтерново, Ленинское, Саханка, Спартак, район «Вольво-центра», Старомихайловка и Александровка.

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