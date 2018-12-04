2018-12-04T07:11:32+03:00
Политика

В Донбасс прибыли иностранные журналисты для очернения Народной милиции

Это делается для подведения западной аудитории к мысли о необходимости ввода НАТОвского контингента
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

Для освещения провокаций, якобы со стороны республик Донбасса, в район Мариуполя прибыли шесть съемочных групп из США и Великобритании. Эти данные разведки озвучил заместитель начальника Управления Народной милиции Эдуард Басурин.

Солдаты ВСУ планируют провести провокации в Донбассе, чтобы потом обвинить в этом ЛНР и ДНР. Для освещение провокаций с выгодной для Украины стороны в Мариуполь прибыли иностранные журналисты CNN, Associated Press из США и ВВС из Великобритании.

– Им поставлена задача снять провокацию украинской стороны с гибелью мирных жителей и боевиков ВСУ, и преподнести ее, как последствия агрессии Народной милиции ДНР. После эти кровавые кадры будут распространены западными СМИ для формирования общественного мнения западной аудитории о необходимости ввода НАТОвского контингента на территорию Украины и оказания помощи «бедной» украинской армии, – сказал Басурин.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сегодня в Донецкой филармонии выступят музыканты из Москвы
ВСУ семь раз за сутки нарушили «перемирие»
Грузовик ВСУ с боеприпасами перевернулся в кювет и взорвался
На главной площади Донецка начали собирать новогоднюю елку
11 заявлений об украинских мародерах поступило в поселке Луганское
В Украине стартовали сборы оперативного резерва первой очереди
ВСУ обстреляли пешеходный мост на пропускном пункте в Станице Луганской
Гололед в Донецке под контролем "Автодора"
Украина готовит массированный ракетный удар с воздуха по объектам ДНР
Количество обратившихся в травмпункты Донецка растет
ДТП со смертельным исходом в Снежном: один человек погиб, четверо - тяжело травмированы
Погода в Республиках в ближайшие дни: мороз и гололедица
Тела украинских диверсантов эвакуируют военные Республик
Взгляд донецкого военкора: чудесного выхода из тупика не просматривается
Сезон зимнего плаванья в Луганске и Донецке открыт
Молодёжь Луганска почтила память неизвестных солдат
17 десантников ВСУ задержаны в зоне «ООС» в момент совершения преступлений
Разбой продолжается! Бойцы ВСУ захватывают дома и автомобили в зоне «ООС»