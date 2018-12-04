В Донбасс прибыли иностранные журналисты для очернения Народной милиции

СЕГОДНЯ 07:10 2018-12-04T07:11:32+03:00

Это делается для подведения западной аудитории к мысли о необходимости ввода НАТОвского контингента

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Для освещения провокаций, якобы со стороны республик Донбасса, в район Мариуполя прибыли шесть съемочных групп из США и Великобритании. Эти данные разведки озвучил заместитель начальника Управления Народной милиции Эдуард Басурин.

Солдаты ВСУ планируют провести провокации в Донбассе, чтобы потом обвинить в этом ЛНР и ДНР. Для освещение провокаций с выгодной для Украины стороны в Мариуполь прибыли иностранные журналисты CNN, Associated Press из США и ВВС из Великобритании.

– Им поставлена задача снять провокацию украинской стороны с гибелью мирных жителей и боевиков ВСУ, и преподнести ее, как последствия агрессии Народной милиции ДНР. После эти кровавые кадры будут распространены западными СМИ для формирования общественного мнения западной аудитории о необходимости ввода НАТОвского контингента на территорию Украины и оказания помощи «бедной» украинской армии, – сказал Басурин.