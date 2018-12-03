Грузовик ВСУ с боеприпасами перевернулся в кювет и взорвался
Два украинских карателя погибли и еще четверо получили тяжелые ранения при подрыве перевернувшегося в кювет грузовика с боеприпасами. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Он уточнил, что в 72-й бригаде ВСУ водитель грузового автомобиля, перевозившего боеприпасы, не справился с управлением на скользкой дороге и совершил опрокидывание транспортного средства в кювет.
«В результате детонации боеприпасов и подрыва автомобиля двое военнослужащих ВСУ погибли на месте, и четверо находятся в тяжелом состоянии», — сказал он и добавил, что происшествие тщательно скрывается командованием бригады.
Отметим, что украинские войска продолжают активно пополнять запасы боеприпасов в зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе.
Напоминаем, разведка НМ ДНР получила сведения о нескольких вариантах наступательных действий ВСУ в Донбассе. Об этом сегодня заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
- Наша разведка получила достоверные данные о подготовке западными кураторами совместно с украинским командованием нескольких вариантов для наступления, — сказано в заявлении.
В частности, в подконтрольных Киеву населенных пунктах на горловском направлении планируется провести химическую атаку.