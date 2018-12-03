Грузовик ВСУ с боеприпасами перевернулся в кювет и взорвался

СЕГОДНЯ 18:30 2018-12-03T18:30:01+03:00

В результате два украинских боевика погибли, четверо - тяжело ранены.

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Два украинских карателя погибли и еще четверо получили тяжелые ранения при подрыве перевернувшегося в кювет грузовика с боеприпасами. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он уточнил, что в 72-й бригаде ВСУ водитель грузового автомобиля, перевозившего боеприпасы, не справился с управлением на скользкой дороге и совершил опрокидывание транспортного средства в кювет.

«В результате детонации боеприпасов и подрыва автомобиля двое военнослужащих ВСУ погибли на месте, и четверо находятся в тяжелом состоянии», — сказал он и добавил, что происшествие тщательно скрывается командованием бригады.

Отметим, что украинские войска продолжают активно пополнять запасы боеприпасов в зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе.

Напоминаем, разведка НМ ДНР получила сведения о нескольких вариантах наступательных действий ВСУ в Донбассе. Об этом сегодня заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

- Наша разведка получила достоверные данные о подготовке западными кураторами совместно с украинским командованием нескольких вариантов для наступления, — сказано в заявлении.

В частности, в подконтрольных Киеву населенных пунктах на горловском направлении планируется провести химическую атаку.