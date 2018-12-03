На главной площади Донецка начали собирать новогоднюю елку

СЕГОДНЯ 17:00 2018-12-03T17:07:03+03:00

Пока на елку не очень похоже, но чудо случится. Фото: ДАН

В этом году ее украсят ожерельем в десять рядов из золотых шаров

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Сотрудники коммунальных служб Донецка начали монтаж главной новогодней елки ДНР, сегодня они приступили к возведению каркаса.

Работы проводятся на площади Ленина в центре столицы. Ведется сборка нижнего яруса каркаса елки. В работах задействованы порядка 10 человек и две автовышки.

Отметим, что традиционно устанавливать и украшать новогоднюю елку в Донецке начинают в начале декабря.

Как сообщили «Комсомолке» в администрации города Донецка, к 19 декабря, Дню святого Николая, 23-метровую елку украсят ожерельем с золотыми шарами в десять рядов. Игрушки подсветят трехкилометровой светодиодной гирляндой. Венчать зеленую красавицу будет звезда!

К этому времени украсят фонтан возле филармонии и скверы, прилегающие к площади. Так, в Первомайском, находящемся прямо за памятником Ленину, подсветят беседку влюбленных и едва ли не каждое деревце. Сиять огнями будет и улица Артема – наиболее красочно на участке между проспектами Гурова и Комсомольским.