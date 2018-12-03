2018-12-03T16:42:35+03:00
Политика

11 заявлений об украинских мародерах поступило в поселке Луганское

Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Жители подконтрольного киевским силовикам поселка городского типа Луганское подали в местный отдел полиции более 10 заявлений с обвинением военнослужащих ВСУ в мародерстве и грабежах. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что "продолжается рост правонарушений и преступлений, совершаемых украинскими военнослужащими в зоне так называемой "ООС" в отношении мирных жителей".

- В населенном пункте Луганское военнослужащие 72-й бригады ВСУ занимаются мародерством. Незаконно проникая на частные территории, вероломно вторгаются в жилые дома, грабят, вывозят ценные вещи и даже продукты питания, несмотря на то, что во многих домах живут пожилые люди, – рассказал Осадчий. - В местную полицию уже поступило одиннадцать заявлений от местных жителей с жалобами на неправомерные действия украинских силовиков.

В Народной милиции ранее неоднократно отмечали, что морально-психическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

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