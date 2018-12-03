В Украине стартовали сборы оперативного резерва первой очереди

СЕГОДНЯ 16:24 2018-12-03T16:24:02+03:00

Предусматриваются учения продолжительностью до 20 суток на полигонах в Херсонской и Запорожской областях

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3 декабря в Учебных центрах Вооруженных сил Украины начались сборы с военнослужащими оперативного резерва первой очереди. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

- Для повышения уровня готовности войск к применению по назначению в случае открытой агрессии, Главным управлением подготовки Вооруженных Сил Украины осуществляется ряд организационных мероприятий. В частности, предусматривается проведение бригадных тактических учений, продолжительностью до 10 суток на полигонах в Херсонской и Запорожской областях, – сказано в сообщении.

Также в учебных центрах проведены дополнительные мероприятия «по созданию соответствующих бытовых условий для размещения военнообязанных и обеспечения их качественной подготовки».

Сообщается, что сборы, которые начались сегодня, 3 декабря, с военнослужащими оперативного резерва первой очереди боевых частей продлятся до 20 суток.

- Вместе с тем, в рамках военной стажировки, предусмотрено привлечение курсантов высших военных учебных заведений для выполнения обязанностей на должностях командиров и инструкторов учебных взводов. Также уточнен формат использования мобилизационного резерва для доукомплектования боевых бригад, восстановления обученности тех, чьи должности определяют боеспособность, а также для военных частей территориальной обороны. Подчеркиваем, что все перечисленные мероприятия планируется завершить так, чтобы дать возможность всем военнообязанным вернуться в свои дома в преддверии католического Рождества и встретить его в кругу семьи, – сообщили в Министерстве обороны Украины.

В связи с введением военного положения в Украине не планируется полная или частичная мобилизация. При этом не исключена вероятность проведения проверочных сборов.

- Особое внимание будет уделено первой очереди резервистов. Поэтому не исключена возможность, что будут призывы определенного количества людей, но только на учебные сборы. Это не является ни полной, ни частичной мобилизацией. Эти люди заранее военными комиссариатами отобраны, люди знают, в какие подразделения и пункты им выходить для проведения этих сборов, – пояснил начальник отдела по вопросам гражданской защиты, оборонной и мобилизационной работы Славянского городского совета Сергей Никулеско.