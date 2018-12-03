2018-12-03T16:24:02+03:00
Политика

В Украине стартовали сборы оперативного резерва первой очереди

Предусматриваются учения продолжительностью до 20 суток на полигонах в Херсонской и Запорожской областях
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Изменить размер текста:

3 декабря в Учебных центрах Вооруженных сил Украины начались сборы с военнослужащими оперативного резерва первой очереди. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

- Для повышения уровня готовности войск к применению по назначению в случае открытой агрессии, Главным управлением подготовки Вооруженных Сил Украины осуществляется ряд организационных мероприятий. В частности, предусматривается проведение бригадных тактических учений, продолжительностью до 10 суток на полигонах в Херсонской и Запорожской областях, – сказано в сообщении.

Также в учебных центрах проведены дополнительные мероприятия «по созданию соответствующих бытовых условий для размещения военнообязанных и обеспечения их качественной подготовки».

Сообщается, что сборы, которые начались сегодня, 3 декабря, с военнослужащими оперативного резерва первой очереди боевых частей продлятся до 20 суток.

- Вместе с тем, в рамках военной стажировки, предусмотрено привлечение курсантов высших военных учебных заведений для выполнения обязанностей на должностях командиров и инструкторов учебных взводов. Также уточнен формат использования мобилизационного резерва для доукомплектования боевых бригад, восстановления обученности тех, чьи должности определяют боеспособность, а также для военных частей территориальной обороны. Подчеркиваем, что все перечисленные мероприятия планируется завершить так, чтобы дать возможность всем военнообязанным вернуться в свои дома в преддверии католического Рождества и встретить его в кругу семьи, – сообщили в Министерстве обороны Украины.

В связи с введением военного положения в Украине не планируется полная или частичная мобилизация. При этом не исключена вероятность проведения проверочных сборов.

- Особое внимание будет уделено первой очереди резервистов. Поэтому не исключена возможность, что будут призывы определенного количества людей, но только на учебные сборы. Это не является ни полной, ни частичной мобилизацией. Эти люди заранее военными комиссариатами отобраны, люди знают, в какие подразделения и пункты им выходить для проведения этих сборов, – пояснил начальник отдела по вопросам гражданской защиты, оборонной и мобилизационной работы Славянского городского совета Сергей Никулеско.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Грузовик ВСУ с боеприпасами перевернулся в кювет и взорвался
На главной площади Донецка начали собирать новогоднюю елку
11 заявлений об украинских мародерах поступило в поселке Луганское
ВСУ обстреляли пешеходный мост на пропускном пункте в Станице Луганской
Гололед в Донецке под контролем "Автодора"
Украина готовит массированный ракетный удар с воздуха по объектам ДНР
Количество обратившихся в травмпункты Донецка растет
ДТП со смертельным исходом в Снежном: один человек погиб, четверо - тяжело травмированы
Погода в Республиках в ближайшие дни: мороз и гололедица
Тела украинских диверсантов эвакуируют военные Республик
Взгляд донецкого военкора: чудесного выхода из тупика не просматривается
Сезон зимнего плаванья в Луганске и Донецке открыт
Молодёжь Луганска почтила память неизвестных солдат
17 десантников ВСУ задержаны в зоне «ООС» в момент совершения преступлений
Разбой продолжается! Бойцы ВСУ захватывают дома и автомобили в зоне «ООС»