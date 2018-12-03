ВСУ обстреляли пешеходный мост на пропускном пункте в Станице Луганской

СЕГОДНЯ 15:47 2018-12-03T15:48:54+03:00

Это единственное место в ЛНР для пересечения линии разграничения

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Вчера вечером украинская армия открыла огонь по единственному в Луганской Народной Республике контрольно-пропускному пункту «Станица Луганская». Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Вчера в 20:15 украинские вооруженные формирования открыли огонь по временному пункту пропуска «Станица Луганская» из вооружения ГП-25 (подствольный гранатомет), - сообщили в СЦКК.

К счастью, пострадавших среди мирного населения нет. На момент обстрела контрольно-пропускной пункт уже не работал. Он закрылся часом ранее, в 19:00.

В результате обстрела пострадал деревянный помост, который соединяет обрушенную часть моста с КПП. Это единственное место для пересечения линии разграничения в ЛНР.

- Просим ОБСЕ дать соответствующую оценку грубейшим нарушениям украинской стороной, - обратилось представительство ЛНР в СЦКК к международным наблюдателям.

Напомним, с 1 ноября контрольно-пропускной пункт "Станица Луганская" переходит на зимнее время работы.

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