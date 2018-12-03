2018-12-03T15:29:53+03:00
Общество

Гололед в Донецке под контролем "Автодора"

Свыше 400 км автодорог обработали противогололедными материалами
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Зима в Донецке началась с первых дней. Фото: autonews.uaЗима в Донецке началась с первых дней. Фото: autonews.ua
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Бригады государственного предприятия «Автодор» за минувшую неделю обработали противогололедным материалом свыше 400 километров автодорог Республики государственного и местного значения. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства транспорта ДНР.

- Всего было расчищено 438 км автодорожного покрытия. Во избежание образования наледи работниками госпредприятия было обработано противогололедным материалом порядка 14 млн. кв. метров опасных участков проезжей части с использованием свыше 1,3 тыс. тонн посыпочной смеси, — цитируют в пресс-службе директора государственного предприятия «Автодор» Александра Николаева.

Там добавили, что в период с 26 ноября по 2 декабря мероприятия по обеспечению безопасного и безаварийного движения транспорта осуществлялись на всех основных стратегических автомагистралях Республики: «ДонецкХарцызскАмвросиевка–КПП «Успенка», «ЗнаменкаЛуганск–Изварино», «Старобельск–Луганск–Красный Луч–Макеевка–Донецк», «ЕнакиевоШахтерск–Енакиево» и других.

Уточняется, что спецтехника госпредприятия работала в круглосуточном режиме. В работах ежедневно было задействовано до 75 человек и 27 единиц спецтехники ГП «Автодор».

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