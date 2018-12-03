2018-12-03T15:05:12+03:00
Политика

Украина готовит массированный ракетный удар с воздуха по объектам ДНР

Также ожидаются провокации на Мариупольском направлении
Поделиться:
Кураторы не позволят Украине остановиться.Кураторы не позволят Украине остановиться.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
Изменить размер текста:

Разведка НМ ДНР получила сведения о нескольких вариантах наступательных действий ВСУ в Донбассе. Об этом сегодня заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

- Наша разведка получила достоверные данные о подготовке западными кураторами совместно с украинским командованием нескольких вариантов для наступления, — сказано в заявлении.

В частности, в подконтрольных Киеву населенных пунктах на горловском направлении планируется провести химическую атаку. Ранее разведка сообщала о подготовке подобных мероприятий британскими специалистами. В Мариуполе кровопролитные провокации готовятся на суше и на воде. Оба варианта рассчитаны на многочисленные жертвы среди мирного населения и военнослужащих ВСУ с последующим обвинением в этом сил Народной милиции.

- Данный повод сразу же будет использован для нанесения массированного ракетно-авиационного удара по критически важным объектам Республик. В частности, под удары артиллерии и авиации попадут места скопления боевой техники, установленные Минскими договоренностями, склады вооружения и горюче-смазочных материалов, гражданская инфраструктура, — подчеркнул Басурин.

В Народной милиции не исключили, что указанные варианты могут быть реализованы последовательно, чтобы «гарантированно сформировать в глазах мировой общественности образ тирана в лице руководства Республики и обосновать тотальную мобилизацию украинских граждан в ряды вооруженных формирований Украины»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Грузовик ВСУ с боеприпасами перевернулся в кювет и взорвался
На главной площади Донецка начали собирать новогоднюю елку
11 заявлений об украинских мародерах поступило в поселке Луганское
В Украине стартовали сборы оперативного резерва первой очереди
ВСУ обстреляли пешеходный мост на пропускном пункте в Станице Луганской
Гололед в Донецке под контролем "Автодора"
Количество обратившихся в травмпункты Донецка растет
ДТП со смертельным исходом в Снежном: один человек погиб, четверо - тяжело травмированы
Погода в Республиках в ближайшие дни: мороз и гололедица
Тела украинских диверсантов эвакуируют военные Республик
Взгляд донецкого военкора: чудесного выхода из тупика не просматривается
Сезон зимнего плаванья в Луганске и Донецке открыт
Молодёжь Луганска почтила память неизвестных солдат
17 десантников ВСУ задержаны в зоне «ООС» в момент совершения преступлений
Разбой продолжается! Бойцы ВСУ захватывают дома и автомобили в зоне «ООС»