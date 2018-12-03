Украина готовит массированный ракетный удар с воздуха по объектам ДНР

СЕГОДНЯ 15:05 2018-12-03T15:05:12+03:00

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Разведка НМ ДНР получила сведения о нескольких вариантах наступательных действий ВСУ в Донбассе. Об этом сегодня заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

- Наша разведка получила достоверные данные о подготовке западными кураторами совместно с украинским командованием нескольких вариантов для наступления, — сказано в заявлении.

В частности, в подконтрольных Киеву населенных пунктах на горловском направлении планируется провести химическую атаку. Ранее разведка сообщала о подготовке подобных мероприятий британскими специалистами. В Мариуполе кровопролитные провокации готовятся на суше и на воде. Оба варианта рассчитаны на многочисленные жертвы среди мирного населения и военнослужащих ВСУ с последующим обвинением в этом сил Народной милиции.

- Данный повод сразу же будет использован для нанесения массированного ракетно-авиационного удара по критически важным объектам Республик. В частности, под удары артиллерии и авиации попадут места скопления боевой техники, установленные Минскими договоренностями, склады вооружения и горюче-смазочных материалов, гражданская инфраструктура, — подчеркнул Басурин.

В Народной милиции не исключили, что указанные варианты могут быть реализованы последовательно, чтобы «гарантированно сформировать в глазах мировой общественности образ тирана в лице руководства Республики и обосновать тотальную мобилизацию украинских граждан в ряды вооруженных формирований Украины»