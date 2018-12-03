Количество обратившихся в травмпункты Донецка растет

СЕГОДНЯ 11:30 2018-12-03T11:30:07+03:00

Без особой надобности из дома лучше не выходить, советуют травматологи. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Только в воскресенье помощь была оказана 95 пациентам

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Сто десять человек обратились в Республиканский травматологический центр за сутки с различными травмами, полученными в результате сложных погодных условий. Об этом сегодня ДАН сообщил заместитель главного врача медучреждения Вадим Оноприенко.

- За вчерашний день — 2 декабря — в Республиканский травматологический центр к нам обратились 95 человек. Сегодня за утро уже 15 человек. Обращаются жители ДНР с травмами различного характера, — отметил собеседник агентства.

В травматологическом центре добавили, что специалисты травматологического центра оказывают пациентам всю необходимую квалифицированную помощь.

Добавим, что погодные условия в Республике ухудшились в субботу, 2 декабря. Наблюдались снег с дождем, местами сильный, гололед и ветер с порывами 15-20 метров в секунду. На данный момент в столице ДНР семь градусов со знаком минус, местами небольшой снег.