Количество обратившихся в травмпункты Донецка растет
Сто десять человек обратились в Республиканский травматологический центр за сутки с различными травмами, полученными в результате сложных погодных условий. Об этом сегодня ДАН сообщил заместитель главного врача медучреждения Вадим Оноприенко.
- За вчерашний день — 2 декабря — в Республиканский травматологический центр к нам обратились 95 человек. Сегодня за утро уже 15 человек. Обращаются жители ДНР с травмами различного характера, — отметил собеседник агентства.
В травматологическом центре добавили, что специалисты травматологического центра оказывают пациентам всю необходимую квалифицированную помощь.
Добавим, что погодные условия в Республике ухудшились в субботу, 2 декабря. Наблюдались снег с дождем, местами сильный, гололед и ветер с порывами 15-20 метров в секунду. На данный момент в столице ДНР семь градусов со знаком минус, местами небольшой снег.