Погода в Республиках в ближайшие дни: мороз и гололедица

СЕГОДНЯ 08:55 2018-12-03T08:55:12+03:00

Мороз в Донецке на голую землю. Фото: Евгении Карпачевой

Высокая влажность и мороз создают травмоопасную ситуацию на дорогах

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Температура воздуха в ЛНР 3 декабря будет колебаться от 10 градусов мороза ночью до нуля градусов днем, на дорогах гололедица.

"С 21.00 2 декабря до 21.00 3 декабря на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков; ночью и утром местами туман, гололедные отложения, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 градусов мороза, днем нуль – минус 5", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что температура воздуха ночью в Луганске, Краснодоне, Алчевске составит минус 7-9 градусов, днем 1-3 градуса мороза.

Температура воздуха в Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается от 8-10 градусов мороза ночью до 3-5 градусов ниже нуля днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют до 8-10 градусов мороза ночью и 2-4 градуса ниже нуля днем.

По предварительному прогнозу, 4 декабря ожидается переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица; температура воздуха ночью 4-9 мороза, днем минус 4 – плюс 1 градус.

5 декабря - переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами слабые осадки, на дорогах местами гололедица; температура воздуха ночью и днем минус 3 – плюс 2.

В Донецке в понедельник, 3 декабря, весь день облачно. Наблюдаются туман, изморозь. Ночью -9°, днем потеплеет до -2°. 3 декабря почитается память святителя Прокла. Особой проблемой в прежние времена были дороги, поскольку сухая осенняя погода уже закончилась, а санный путь еще не наладился, говорили: «Матушка зима еще снегом дороги не припекла», «Не жди в этот день от дороги прока».