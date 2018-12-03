Тела украинских диверсантов эвакуируют военные Республик

СЕГОДНЯ 07:21 2018-12-03T07:21:10+03:00

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Военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики эвакуировали тело одного из украинских диверсантов, которые подорвались на собственных минах в районе села Сокольники при попытке проникновения на территорию ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Республики.

- Нам удалось эвакуировать тело одного из погибших военнослужащих ВСУ, брошенное украинской группой в этом районе. На данный момент установлена его личность. Это рядовой Проданюк Сергей Григорьевич. На данный момент никаких запросов с украинской стороны о выдаче тела не поступало. Мы обращаемся к украинскому командованию с предложением забрать тело военнослужащего для последующей передачи родственникам и захоронения, — сообщили в Народной милиции.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочк сообщал, что украинские вооруженные формирования понесли серьезные потери при попытке прорыва линии фронта в ЛНР.